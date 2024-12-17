Он заявил, что еще до училища они в родной Костроме вместе занимались в клубе юных летчиков, космонавтов и десантников.

«Мы уже тогда, в восьмом-девятом классе, бегали по 60 километров марши, все проходили, готовились Родину защищать. Я в силу обстоятельств не продолжил службу, а он продолжил и достиг вот таких [высот]. Он по-другому и не мог. Принципиальный, честнейший, порядочный человек. Я сегодня с пяти утра просто вообще места себе не нахожу. Как такое могло быть…» — рассказал Василий.

В последний раз они виделись около 20 лет назад, а после этого Кириллов пропал со связи, и Василий больше не смог с ним пообщаться.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что виновные в убийстве генерала должны понести наказание.