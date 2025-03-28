ФСБ показала видео допроса мужчины, собиравшегося устроить взрыв в Москве

Мужчина, пытавшийся подорвать административное здание в Москве, действовал по указке спецслужб Украины. Об этом он заявил силовикам при задержании. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей ФСБ.

«Задержан ранее судимый по статьям 105 „Убийство“, 163 „Вымогательство“, 161 „Грабеж“ УК РФ гражданин России 1972 года рождения, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — заявили в ведомстве.

Задержанный рассказал правоохранителям, что сотрудники спецслужб завербовали его в феврале. Куратор поручил забрать взрывчатку из тайника. СВУ было с часовым механизмом.

Бомбу приказали заложить в Москве в одном из административных зданий. Также россиянину пообещали, что после теракта организуют его переезд на Украину для участия в боевых действиях против России.

«У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — уточнили в ЦОС.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Россиянин сотрудничает со следователями, вину он признал.