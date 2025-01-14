«Мешала спать». Житель Подмосковья задушил собственную сестру

Житель Подмосковья задушил свою сестру и, чтобы создать алиби, вызвал скорую помощь спустя несколько дней после ее смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Ночью 5 января в поселке Свердловский Лосино-Петровского городского округа местный житель и его сестра находились дома. По словам обвиняемого, женщина плохо себя чувствовала, не могла уснуть и мешала ему спать. Из-за этого родственники поссорились. В разгар конфликта мужчина задушил свою сестру. Скорую помощь он вызвал только через несколько дней после ее смерти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали брата погибшей. Он сознался в преступлении. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье об убийстве.

«В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в доме под Тверью жестоко убили пожилую пару. На их телах были зафиксированы многочисленные раны. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.