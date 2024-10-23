Матери умершего от борща младенца вынесли приговор в Приморье

Амурский суд приговорил мать младенца, умершего от кормления кормом, хлебом и соком, к семи месяцам колонии. Об этом сообщила пресс-служба региональных судов в своем Telegram-канале .

По данным Серышевского районного суда, мать плохо ухаживала за семимесячным младенцем, из-за чего у ребенка развился острый гастроэнтерит. Вместо того, чтобы вызвать скорую, женщина пошла к педиатру в поликлинику. Поэтому медицинскую помощь новорожденному оказали несвоевременно.

Ребенок скончался в палате интенсивной терапии районной больницы. В суде женщина признала свою вину.

«Суд признал <…> виновной в совершении преступления и приговорил к семи месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа», — уточнили в суде.

В Архангельске 19-летний юноша оставил в лесу грудного ребенка, которого родила от него 15-летняя девушка в торговом центре. Уголовное дело против молодого человека ранее передали в суд.