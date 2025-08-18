Мать женщины-врача из Екатеринбурга, убившей себя и детей, оставила тела в морге

Ura.ru: тела убитых детей и их матери остались в морге Екатеринбурга на неделю

Потерявшая покончившую с собой дочь и двух убитых ей внуков жительница Екатеринбурга впала в шоковое состояние и не забрала тела из морга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на близкий к семье источник.

Собеседник журналистов пояснил, что постигшая трагедия сильно шокировала женщину и она пока не способна организовать похороны.

«Тела до сих пор в морге», — заявил источник.

Труп 49-летней женщины, девятилетнего мальчика и трехлетней девочки нашли в квартире дома на улице Бардина в Екатеринбурге 7 августа.

Официальный представитель областного главка СК Александр Шульга в комментарии 360.ru заявил, что в качестве основной версии криминалистов стало убийство матерью своих детей и последующий суицид.

Он добавил, что следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Для установления всех обстоятельств гибели матери и детей сотрудники ведомства назначили проведение экспертиз.