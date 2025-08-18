Мать женщины-врача из Екатеринбурга, убившей себя и детей, оставила тела в морге
Потерявшая покончившую с собой дочь и двух убитых ей внуков жительница Екатеринбурга впала в шоковое состояние и не забрала тела из морга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на близкий к семье источник.
Собеседник журналистов пояснил, что постигшая трагедия сильно шокировала женщину и она пока не способна организовать похороны.
«Тела до сих пор в морге», — заявил источник.
Труп 49-летней женщины, девятилетнего мальчика и трехлетней девочки нашли в квартире дома на улице Бардина в Екатеринбурге 7 августа.
Официальный представитель областного главка СК Александр Шульга в комментарии 360.ru заявил, что в качестве основной версии криминалистов стало убийство матерью своих детей и последующий суицид.
Он добавил, что следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. Для установления всех обстоятельств гибели матери и детей сотрудники ведомства назначили проведение экспертиз.