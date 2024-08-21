Мать убитой сверстниками школьницы из Санкт-Петербурга обжалует приговор суда

Мать школьницы из Санкт-Петербурга, которую забили до смерти двое сверстников, обжалует приговор, сочтя его слишком мягким. Подробности жуткой истории сообщило РИА «Новости» .

Днем 30 апреля 2023 года школьница не вернулась домой, написав матери странные сообщения. Женщина забила тревогу и обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что девочка ушла гулять с двумя сверстниками, которые готовили пикник на окраине города и закупили алкоголь.

Через два дня одного из подростков задержали. На первом же допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Судмедэкспертиза установила, что девочку минимум 20 раз ударили молотком.

Само преступление сняла на камеру вторая знакомая убитой. После этого она помогла сообщнику закопать тело. С телефона жертвы похитили несколько сотен рублей.

Непосредственного убийцу приговорили к семи годам, его подельницу — к шести. Согласно Уголовному кодексу, несовершеннолетние за совершенные преступления не могут получить более 10 лет.

В мае подростки избили школьника во Владивостоке, заставив его встать на колени и извиняться. Один из мучителей, со слов матери пострадавшего, заявлял, что ему ничего не будет за его действия.