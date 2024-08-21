Мать убитой сверстниками школьницы из Санкт-Петербурга обжалует приговор суда
Мать школьницы из Санкт-Петербурга, которую забили до смерти двое сверстников, обжалует приговор, сочтя его слишком мягким. Подробности жуткой истории сообщило РИА «Новости».
Днем 30 апреля 2023 года школьница не вернулась домой, написав матери странные сообщения. Женщина забила тревогу и обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что девочка ушла гулять с двумя сверстниками, которые готовили пикник на окраине города и закупили алкоголь.
Через два дня одного из подростков задержали. На первом же допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Судмедэкспертиза установила, что девочку минимум 20 раз ударили молотком.
Само преступление сняла на камеру вторая знакомая убитой. После этого она помогла сообщнику закопать тело. С телефона жертвы похитили несколько сотен рублей.
Непосредственного убийцу приговорили к семи годам, его подельницу — к шести. Согласно Уголовному кодексу, несовершеннолетние за совершенные преступления не могут получить более 10 лет.
В мае подростки избили школьника во Владивостоке, заставив его встать на колени и извиняться. Один из мучителей, со слов матери пострадавшего, заявлял, что ему ничего не будет за его действия.