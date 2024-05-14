Мать сгоревшего в Подмосковье ребенка будет добиваться возобновления дела | 360°

Криминал 14 мая 2024, 01:20 Мать сгоревшего в Подмосковье ребенка будет добиваться возобновления дела РИА «Новости»: мать сгоревшего в Раменском ребенка пожаловалась в Генпрокуратуру РИА «Новости»

Читать 360 в

Следователи прекратили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, возбужденном после гибели запертого в сарае мальчика. Он умер в мае прошлого года — с тех пор его мать Кристина добивается объективного расследования. Женщина рассказала РИА «Новости», что собирается обжаловать это решение.

Правоохранители работали и по статье о халатности, однако прокуратура Раменского отменила расследование по этой статье УК, сославшись на отсутствие «признаков преступления». Мать мальчика решение обжаловала, однако в надзорном ведомстве ей вновь отказали. Тогда она написала в Генпрокуратуру — с обращением ознакомились журналисты.

Реклама

По одной из версий, погибшего в сарае могли запереть подростки. Собеседница агентства отметила — их допрашивали всего два раза, и они не признают вины, однако видно, «что с ними поработали взрослые».

«Новые показания могут не дать, сославшись на то, что уже ничего не помнят. Заставить их пройти детектор лжи тоже нельзя: они вправе отказаться», — добавила Кристина.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту гибели мальчика. Глава ведомства получил обращение о несогласии с позицией следствия.