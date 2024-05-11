Родители сгоревшего заживо мальчика в Раменском добились нового расследования | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 18:41 Родители сгоревшего заживо мальчика в Раменском добились нового расследования Глава СК поручил возобновить дело о гибели школьника в горящем сарае в Раменском Пресс-служба Следственного комитета

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в поселке Дубовая Роща под Раменским. Родственники уверены, что смерть мальчика носила насильственный характер, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило сообщение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели 11-летнего школьника в поселке Дубовая Роща.

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В мае 2023 года тело ребенка нашли в ходе тушения пожара в деревянной постройке. Родители погибшего предположили, что его смерть носила криминальный характер.

СУ СК по Московской области занимался расследованием уголовного дела, которое прекратили. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу. Также ему предоставят доклад о ходе и результатах его расследования.

Школьник погиб 19 мая. Рассматривалась версия, что дети специально закрыли мальчика в сарае и заколотили его гвоздем. После этого в постройке начался пожар. Спасти ребенка не смогли.