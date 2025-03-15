Мать с двумя сыновьями с ножом ворвались в лицей во Франции

Parisien: мать с двумя сыновьями, вооруженными ножом, проникли в лицей в Пуасси

Мать с двумя сыновьями, один из которых был вооружен ножом, вошли на территорию лицея во французском городе Пуасси для «улаживания спора» с одним из учащихся. Об этом сообщило издание Parisien .

По информации источника, ЧП произошло во дворе лицея Ле Корбюзье днем пятницу.

«Троица намереваясь уладить спор с одним из учеников. Это были два брата и их мать», — отметили журналисты.

Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать одного из братьев и его мать. Другому брату удалось скрыться. Информация о пострадавших не поступала.

Один из сотрудников учреждения отметил, что никто не испугался, так как все быстро оказались вне грозящей им опасности.

Мэр города Сандрин Дос Сантос напомнила, что с начала года в Пуасси зафиксировали уже несколько насильственных действий и краж.

Ранее неизвестный ударил ножом в шею прохожего на станции метро в Лионе.