Мать пропавшей на Валааме трудницы рассказала, где нашли ее дочь

Трудницу Наталью из Екатеринбурга нашли на Валааме на земле. Об этом РИА «Новости» рассказала мать послушницы Татьяна.

«Следственный комитет мне не звонил, нашли ее на земле. <…> Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были», — отметила женщина.

Тело пропавшей 2 февраля Натальи обнаружили накануне волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В поисках послушницы участвовали около 200 человек, в том числе монахи Валаамского монастыря, волонтеры и спасатели.

Ранее монахи рассказали, что у девушки были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала и перестала пить прописанные ей таблетки. Предположительно, в монастыре послушница искала утешение после неудачных романтических отношений.