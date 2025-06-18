Житель ЯНАО убил сожительницу и пытался спрятать тело

В городе Ноябрьск, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел трагический инцидент. В понедельник, 16 июня, мужчина совершил жестокое преступление против своей сожительницы. Об этом написал сайт Ura.ru .

Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по ЯНАО, конфликт между сожителями начался после того, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей подругой.

«В ходе конфликта он задушил 33-летнюю женщину простыней, а затем нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.

После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, но сотрудники правоохранительных органов быстро установили его местонахождение и задержали в течение суток.

По данным источников агентства, мужчина пытался скрыть следы преступления и спрятал тело сожительницы в холодильнике. Подозреваемый в ходе следственных действий дал признательные показания.