Мать пятерых детей наказали за пьянство в Нижегородской области

В Нижегородской области полиция привлекла к административной ответственности 29-летнюю мать пятерых детей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поводом для проверки послужило видео, появившееся в социальных сетях: на кадрах женщина находится возле дома в Сормовском парке в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытается сесть в такси с двумя детьми, пишет НИА «Нижний Новгород» .

Правоохранители выяснили, что трое старших детей (девяти, восьми лет и годовалый ребенок) еще в июле были изъяты из семьи после жалоб соседей о том, что они находились без присмотра у знакомой матери. Сейчас эти дети находятся в социально-реабилитационном центре и больнице. Еще двое мальчиков (пяти и трех лет), запечатленных на скандальной видеозаписи, проживали с бабушкой, но в тот день мать забрала их на прогулку.

В отношении женщины составили два административных протокола за неисполнение родительских обязанностей. Все пятеро детей были помещены в социально-реабилитационный центр. Материалы проверки будут переданы в уполномоченные органы для решения вопроса об ограничении ее родительских прав.