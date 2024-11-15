Мать кинокритика Долина задержали в Жуковском с подозрительными препаратами

Мать кинокритика Антона Долина*, барда Веронику Долину задержали в аэропорту Жуковский по подозрению в контрабанде сильнодействующих и наркотических веществ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, Долина прилетела 12 ноября из Тель-Авива. В ее багаже нашли сильнодействующие препараты, которые она не задекларировала при выезде из Израиля.

Женщину задержали и позже отпустили домой под обязательство о явке. Если против певицы возбудят уголовное дело и суд признает ее виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Вероника Долина — мать четверых детей, в том числе кинокритика Антона Долина*.

В сентябре два уголовных дела о наркотиках возбудили против актера Евгения Ткачука, задержанного в Санкт-Петербурге.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента