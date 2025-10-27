Мать и две дочери стали фигурантками дела об обмане бойцов СВО в Шереметьеве

В уголовном деле о хищении денег у ветеранов спецоперации в аэропорту Шереметьево появились новые фигуранты. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

По его информации, правоохранители поймали двух сестер и их мать, которых подозревают в участии в преступной схеме с обманом военных. По версии следствия, задержанные женщины притворялись попрошайками и вынимали деньги у участников СВО.

«Арестованы две сестры и их мать, входившие в организованное преступное сообщество. Они содержатся в одном из столичных СИЗО», — рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что сначала женщинам вменяли только мошенничество, но позже следователи добавили статью об организации или участии в организованном преступном сообществе.

Всего по делу о хищениях у бойцов СВО задержали более 30 человек, в том числе руководителя Лобненского ОПС Владимира Бардина. В правоохранительных органах рассказали, что банду организовал в девяностых годах еще отец задержанного.