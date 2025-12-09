Мать двоих детей из Подольска получила три года за их гибель в пожаре

Подольский суд приговорил мать двоих детей, погибших в пожаре, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья.

Согласно материалам дела, 23 сентября женщина ушла из дома, заперев дверь на ключ и оставив одних мальчиков двух и четырех лет. Дети по неосторожности подожгли квартиру, не смогли выбраться и задохнулись в дыму.

Подсудимую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Кроме того, ей предстоит выплатить отцу погибших два миллиона рублей имущественного ущерба и компенсации.

Ранее мужчина и двое детей погибли при пожаре в поселке Гостилицы в Ленинградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.