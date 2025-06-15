Мастера боевых искусств расстреляли из травматического пистолета в Москве

Мастера боевых искусств расстреляли из травматического пистолета возле детского сада в Москве. Подробности нападения мужчина сам рассказал сайту mk.ru .

На улице Юровской неизвестный мужчина открыл огонь по 51-летнему Роману Грузинову. Вице-президент федерации боевых искусств получил множественные ранения и его пришлось госпитализировать.

Пострадавший заявил, что не знает нападавшего.

«Какой-то психопат, нельзя таким оружие доверять. Сейчас нахожусь в больнице», — рассказал Грузинов.

Роман Грузинов — инструктор международного класса и офицер спецназа. Он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Югославии. Стаж его занятий боевыми искусствами превышает 30 лет.

Ранее на автовокзале в Москве при просмотре через рентген у пассажира нашли гранату. Он пытался пронести ее через рентген, его задержали правоохранители.