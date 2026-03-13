Массовое убийство сорвали в российской школе

В Коми арестовали подростка, который готовил массовое убийство в школе

Усть-Вымский районный суд Коми отправил под стражу 15-летнего школьника из Удорского района по подозрению в подготовке массового убийства в школе. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Следствие выяснило, что подросток планировал расправу над одноклассниками и учителями с 1 мая 2025 года по 11 марта 2026-го. Он изучал информацию о прошлых нападениях на учебные заведения и рассчитывал использовать отцовское ружье.

Своими планами несовершеннолетний поделился в одной из интернет-групп. Силовики узнали о его намерениях и задержали. СК завел дело по статье «Подготовка к убийству двух или более человек», подозреваемый останется под стражей как минимум до 10 мая.

Директор ФСБ Александр Бортников подтверждал рост числа нападений в российских школах. По его словам, причина заключается в недостаточной профилактической работы в молодежной среде.