«Аккуратный душитель» Владимир Миргород сознался в еще одном убийстве

Маньяк по прозвищу «аккуратный душитель» Владимир Миргород признался еще в одном убийстве, число его жертв увеличилось до 20. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным издания, в августе маньяк сделал признательные показания по делу об убийстве, произошедшем в 2000 году. Мужчина рассказал, что жестоко избил, а затем задушил 26-летнюю пьяную девушку возле поликлиники № 6 на Кольской улице в Москве.

Baza сообщила, что Владимир Миргород действовал на севере и северо-западе Москвы, а также в Московской области в начале 2000-х. Его жертвами стали более 15 женщин и девушек, а также один подросток.

Миргорода выдали его знакомые, которым он рассказал о своих преступлениях. Сейчас ему предъявлено обвинение в 16 убийствах, за что суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, рассказал источник Telegram-канала.

Ранее в Челябинской области вышел на свободу маньяк Алексей Корочкин, осужденный на 20 лет за убийства нескольких человек и изнасилования.