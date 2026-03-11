Максима Каца заочно приговорили к девяти годам колонии

Московский суд вынес заочный приговор блогеру Максиму Кацу* по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Его осудили на девять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что Кац* неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей иноагента, предусмотренных законодательством России.

В течение года блогера дважды привлекали к административной ответственности за нарушение этой деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя Каца* также на шесть лет лишили права заниматься администрированием сайтов.

В сентябре 2025 года Каца* объявили в международный розыск на территории государств — членов Интерпола. В настоящее время он находится за пределами России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.