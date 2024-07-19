Майнинг-фермеры в Приангарье задолжали 200 млн за электричество

В Иркутской области возбудили дело из-за ущерба на 200 млн из-за майнинга

В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии при майнинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Производство начали по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что в ДНТ и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе местные жители разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электросетям. Платили за свет по льготному тарифу для бытовых нужд.

В СК подчеркнули, что ущерб от действий подозреваемых составил более 200 миллионов рублей.

Сотрудники Следкома провели обыски, изъяли оборудование для майнинга и допросили свидетелей.

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. В том числе глава государства указал на необходимость обсудить вопросы налогообложения.