Лжежену российского посла в Таиланде приговорили к девяти месяцам тюрьмы

В Таиланде суд приговорил россиянку Дарью Сидорову, представлявшуюся женой российского посла, к девяти месяцам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Сидорова обещала соотечественникам помощь с водительскими правами и даже гражданством Румынии. Так, аферистка обманула соотечественницу на 230 тысяч батов (около 559 тысяч рублей), пообещав помочь с загранпаспортом и визой цифрового кочевника.

Также она предлагала продать российское гражданство за 3,3 тысячи евро (около 309 тысяч рублей). Вдобавок ко всему, мошенница задолжала около 500 тысяч батов (1,2 миллиона рублей) своей переводчице.

Провинциальный суд Паттайи признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества.

Ранее в Таиланде исчезли двое россиян — 22-летняя девушка и ее 17-летний брат. После того, как полиция задержала подозреваемых, которые признались в убийстве и указали место захоронения тел, водители мотоциклетных такси в Паттайе начали бесплатно перевозить россиян в знак солидарности с родственниками погибших.