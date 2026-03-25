Локомотивную бригаду задержали по делу о травмировании подростка на МЦД

Локомотивную бригаду задержали после травмирования 17-летнего подростка на МЦД

По уголовному делу о травмировании 17-летнего подростка дверями электропоезда на станции Минская МЦД задержали машиниста и его помощника. Об этом сообщила пресс-служба Западного следственного управления СК на транспорте.

По версии следствия, локомотивная бригада днем 22 марта управляла электричкой, следовавшей в Малоярославец из Москвы.

На Минской 34-летний машинист и его 23-летний помощник не убедились, что пассажиры покинули вагон, закрыли двери и продолжили движение.

В результате в дверях зажало выходившего на платформу подростка. Поезд протащил его по платформе, несовершеннолетней получил травмы. СК завел дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшем тяжкий вред здоровью.

Ранее 25 марта электричка сбила жителя Петербурга на перегоне Ручьи — Пискаревка.