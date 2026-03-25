Электричка сбила жителя Петербурга на перегоне Ручьи — Пискаревка

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием пешехода и электрички. Подробности сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции по СЗФО.

Согласно данным правоохранителей, 43-летний мужчина пытался перебежать железную дорогу прямо перед приближающимся поездом. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Задержка поезда составила 15 минут. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

