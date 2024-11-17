Люди с флагами Азербайджана выкрикивали экстремистские лозунги на территории столичного вуза

СК возбудил уголовное дело для проверки информации о митинге в МФЮА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело для проверки информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилось видео, где люди с флагами Азербайджана выкрикивали экстремистские лозунги на территории вуза.

В пресс-службе университета уточнили, что митинг прошел вне его здания, но в нем использовался флаг вуза. Руководство учебного заведения начало сотрудничество с правоохранительными органами, а также инициировало внутреннюю проверку.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования и результатах экспертиз.

Ранее в Ингушетии заметили нацеленную на межнациональную рознь провокацию. Речь идет о призывах «брить чеченцев» после разговора главы Чечни Рамзана Кадырова с начальниками силового блока региона о ситуации вокруг маркетплейса Wildberries.