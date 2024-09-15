Липецкая школьница поверила мошенникам и помогла им оформить на мать кредит

В Липецкой области 13-летняя девочка поверила мошенникам и, сама того не зная, помогла им оформить на мать кредит. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В начале сентября со школьницей в социальных сетях связалась якобы ее двоюродная сестра — злоумышленники получили доступ к ее странице. Как-то раз в переписке она попросила у подростка номер телефона матери и на некоторое время пропала.

Позже «родственница» написала снова и предупредила, что со счета матери девочки спишут деньги — их нужно срочно перевести на безопасный счет. Она попросила прислать ей код из СМС-сообщения, убедила школьницу совершить перевод и снова исчезла.

Благодаря полученному доступу мошенники оформили на мать доверчивой девочки кредит на 280 тысяч рублей. Женщина узнала об этом, когда получила уведомление на телефон, и обратилась в полицию.