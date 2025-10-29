Лидеру рок-группы «Пасека» дали 15 лет за убийство ножом в драке

В Москве осудили 49-летнего Романа Медведкина, лидера рок-группы «Пасека». Как сообщили в прокуратуре столицы , он получил 15 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство двух человек.

По данным следствия, ночью 7 июня 2024 года у одного из домов на Сиреневом бульваре между Медведкиным и незнакомыми мужчинами вспыхнула ссора. Музыкант достал нож и нанес одному из них не менее 16 ударов в голову и туловище — от ран тот скончался на месте.

Второму мужчине он нанес еще шесть ударов, но тот смог отбиться и выжил благодаря своевременной помощи врачей. Суд признал рокера виновным по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Пострадавшим оказался глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, погиб его товарищ, Иван Поздняков.