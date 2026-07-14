Лидерам банды вынесли приговор в Коми

В Коми вынесли приговор лидерам ОПГ «Шагивалеевские» за убийства и бандитизм

Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор главарям группировки «Шагивалеевские», создавшим банду в Воркуте в 1990-х годах. Об этом сообщила пресс-служба СК.

На счету группировки — убийства и покушения на предпринимателей и членов противоборствующей банды, вымогательства, незаконный оборот боеприпасов и оружия.

Одного из руководителей приговорили к 21 году колонии строгого режима, а второй получил 18 лет заключения. Также с них взыскали компенсацию морального ущерба на 12 миллионов рублей.

Генеральная прокуратура на официальном сайте уточнила, что члены банды в декабре 1993 и апреле 1996 года убили в Воркуте директора коммерческого предприятия и предпринимателя. Также в марте 1997 года в Москве группировка расправилась с лидером одной из ОПГ и его женой.

Ранее в Севастополе членов ОПГ приговорили к срокам за хищение 5,8 миллиона рублей у 51 пенсионера.