Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушение ПДД при задержании

Судебные приставы взыщут с лидера террористов в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева штраф в размере две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Брянской области в день задержания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта ФССП.

На имя уроженца Таджикистана выписали два штрафа, общая сумма которых составила две тысячи рублей.

Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску завел исполнительное производство 4 июня. Это объясняется тем, что именно здесь у Мирзоева была временная регистрация на три месяца. Этот срок уже истек.

Помимо Мирзоева в список должников ФССП попал еще один фигурант дела «Крокуса» — его соотечественник Диловар Исломов. Именно у него, по данным следствия, боевики приобрели автомобиль марки Renault Symbol, на котором скрылись после совершения теракта в Красногорске. Сам Исломов должен выплатить судебным приставам около пяти тысяч рублей за нарушение ПДД в Тверской области в начале этого года.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко во время ПМЭФ рассказал, что пятеро пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» все еще находятся в больницах.