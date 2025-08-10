Лидера и троих приверженцев запрещенного криминального движения задержали под Мурманском

В Мурманской области задержали лидера и трех участников запрещенной преступной группировки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как выяснила полиция, житель Полярных Зорь 1987 года рождения создал запрещенную ячейку в августе 2020 года. Мужчина пользовался авторитетом в криминальных кругах, поддерживал преступные обычаи и идеологию. Остальные задержанные добровольно присоединились к этой организации.

Приверженцы движения пропагандировали правила, традиции и идеи, принятые в преступной среде, и отрицали общепринятые моральные нормы.

«По местам проживания задержанных полицейскими проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъята атрибутика уголовно-преступной среды», — сообщили в МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в экстремистской деятельности».

Ранее в Новой Москве задержали Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский. Преступник умело скрывался от правоохранителей рекордные 27 лет.