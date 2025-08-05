Сегодня 18:02 Тайный вор в законе Леха Московский. Как коронованный преступник умело скрывался 27 лет 0 0 0 Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com Криминал

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Весной этого года ФСБ и полиция задержали в Новой Москве Алексея Иванова, в криминальных кругах известного как Леха Московский. Коронованный в 90-е преступник умело скрывался от правоохранителей рекордные 27 лет.

Как Леха Московский попался ФСБ Сотрудники МВД и ФСБ задержали Иванова 24 мая 2025 года, спустя пару дней об этом сообщило ИА «Прайм Крайм». В конце июля оперативник Главного управления уголовного розыска МВД рассказал РБК, что о тайном воре в законе правоохранители узнали около года назад. Одновременно с Лехой силовики задержали 18 членов его преступной группы. Иванов скрывался от стражей порядка 27 лет — его короновали в 1997 году. В 2007-м Леху Московского задержали, но тогда про его воровской титул ничего не было известно.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Чем известен Леха Московский Леха Московский знаменит своей уникальной способностью оставаться незаметным, рассказала Lenta.ru редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина. Когда правоохранители узнали о ранее неизвестном им воре в законе, поймать его стало делом принципа и профессионального азарта. Однако сегодня у Лехи нет ни большого влияния, ни серьезного авторитета в преступном мире. В 2007 году Московского поймали вместе с тремя молодыми кутаисскими ворами — Гочей Алпаидзе (Алфасон), Шотой Тевдорадзе (Шотико) и Вахтангом Хатискаци (Хатискаци). «Оперативники охотились именно за ними, а Иванова в то время они не знали и вспомнили о нем уже по прошествии лет», — рассказала Харина.

Фото: РИА «Новости»

Для Шотико и Хатискаци задержание обернулось лишением свободы. Сейчас обоих уже нет в живых. Существует немало примеров, когда действующие воры в законе ведут скрытный образ жизни. Особенно хорошо это удается преступникам, живущим в Санкт-Петербурге. В их числе — 69-летние Тамаз Кипиани (Кутаисский) и Темури Датунашвили (Гия). Они ни разу не попадались правоохранителям. «Другие воры в законе десятилетиями находятся в бегах. Но „неучтенных“ воров сегодня нет. Поэтому предположу, что Леха Московский в целом мире такой один», — отметила Харина. Иванова же было за что ловить — он не захотел честно трудиться, когда перестал быть вором. Сразу после поимки Московского на него стали давать показания задержанные подельники.