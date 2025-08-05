Тайный вор в законе Леха Московский. Как коронованный преступник умело скрывался 27 лет

Vadim Akhmetov/URA.RU
Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/www.globallookpress.com

Весной этого года ФСБ и полиция задержали в Новой Москве Алексея Иванова, в криминальных кругах известного как Леха Московский. Коронованный в 90-е преступник умело скрывался от правоохранителей рекордные 27 лет.

Как Леха Московский попался ФСБ

Сотрудники МВД и ФСБ задержали Иванова 24 мая 2025 года, спустя пару дней об этом сообщило ИА «Прайм Крайм».

В конце июля оперативник Главного управления уголовного розыска МВД рассказал РБК, что о тайном воре в законе правоохранители узнали около года назад. Одновременно с Лехой силовики задержали 18 членов его преступной группы.

Иванов скрывался от стражей порядка 27 лет — его короновали в 1997 году. В 2007-м Леху Московского задержали, но тогда про его воровской титул ничего не было известно.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Чем известен Леха Московский

Леха Московский знаменит своей уникальной способностью оставаться незаметным, рассказала Lenta.ru редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Когда правоохранители узнали о ранее неизвестном им воре в законе, поймать его стало делом принципа и профессионального азарта. Однако сегодня у Лехи нет ни большого влияния, ни серьезного авторитета в преступном мире.

В 2007 году Московского поймали вместе с тремя молодыми кутаисскими ворами — Гочей Алпаидзе (Алфасон), Шотой Тевдорадзе (Шотико) и Вахтангом Хатискаци (Хатискаци).

«Оперативники охотились именно за ними, а Иванова в то время они не знали и вспомнили о нем уже по прошествии лет», — рассказала Харина.

Фото: РИА «Новости»

Для Шотико и Хатискаци задержание обернулось лишением свободы. Сейчас обоих уже нет в живых.

Существует немало примеров, когда действующие воры в законе ведут скрытный образ жизни. Особенно хорошо это удается преступникам, живущим в Санкт-Петербурге. В их числе — 69-летние Тамаз Кипиани (Кутаисский) и Темури Датунашвили (Гия). Они ни разу не попадались правоохранителям.

«Другие воры в законе десятилетиями находятся в бегах. Но „неучтенных“ воров сегодня нет. Поэтому предположу, что Леха Московский в целом мире такой один», — отметила Харина.

Иванова же было за что ловить — он не захотел честно трудиться, когда перестал быть вором. Сразу после поимки Московского на него стали давать показания задержанные подельники.

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