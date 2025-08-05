Тайный вор в законе Леха Московский. Как коронованный преступник умело скрывался 27 лет
Весной этого года ФСБ и полиция задержали в Новой Москве Алексея Иванова, в криминальных кругах известного как Леха Московский. Коронованный в 90-е преступник умело скрывался от правоохранителей рекордные 27 лет.
Как Леха Московский попался ФСБ
Сотрудники МВД и ФСБ задержали Иванова 24 мая 2025 года, спустя пару дней об этом сообщило ИА «Прайм Крайм».
В конце июля оперативник Главного управления уголовного розыска МВД рассказал РБК, что о тайном воре в законе правоохранители узнали около года назад. Одновременно с Лехой силовики задержали 18 членов его преступной группы.
Иванов скрывался от стражей порядка 27 лет — его короновали в 1997 году. В 2007-м Леху Московского задержали, но тогда про его воровской титул ничего не было известно.
Чем известен Леха Московский
Леха Московский знаменит своей уникальной способностью оставаться незаметным, рассказала Lenta.ru редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина.
Когда правоохранители узнали о ранее неизвестном им воре в законе, поймать его стало делом принципа и профессионального азарта. Однако сегодня у Лехи нет ни большого влияния, ни серьезного авторитета в преступном мире.
В 2007 году Московского поймали вместе с тремя молодыми кутаисскими ворами — Гочей Алпаидзе (Алфасон), Шотой Тевдорадзе (Шотико) и Вахтангом Хатискаци (Хатискаци).
«Оперативники охотились именно за ними, а Иванова в то время они не знали и вспомнили о нем уже по прошествии лет», — рассказала Харина.
Для Шотико и Хатискаци задержание обернулось лишением свободы. Сейчас обоих уже нет в живых.
Существует немало примеров, когда действующие воры в законе ведут скрытный образ жизни. Особенно хорошо это удается преступникам, живущим в Санкт-Петербурге. В их числе — 69-летние Тамаз Кипиани (Кутаисский) и Темури Датунашвили (Гия). Они ни разу не попадались правоохранителям.
«Другие воры в законе десятилетиями находятся в бегах. Но „неучтенных“ воров сегодня нет. Поэтому предположу, что Леха Московский в целом мире такой один», — отметила Харина.
Иванова же было за что ловить — он не захотел честно трудиться, когда перестал быть вором. Сразу после поимки Московского на него стали давать показания задержанные подельники.