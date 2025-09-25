Личность погибшей в Испании россиянки установили спустя 20 лет

Национальная полиция Испании установила личность россиянки, тело которой нашли у дороги недалеко от Барселоны в июле 2005 года. Погибшей оказалась гражданка РФ Людмила З., сообщил телеканал CNN.

Жители города Виладеканс обнаружили тело женщины, которая была одета в топ, брюки и туфли розового цвета. Экспертиза показала, что она была мертва менее 24 часов. Правоохранители предположили, что тело туристки перемесили из другого места.

Полиция Испании передала дело в рамках кампании Интерпола «Определи меня», которую запустили в 2023 году. Таким образом получилось идентифицировать тела более 40 женщин, найденных мертвыми в странах Европы.

Ранее в Испании нашли тело гражданки России и ее 11-месячной дочери. В жестоком убийстве заподозрили сожителя россиянки. После произошедшего он сбежал в Грецию, где его задержали.