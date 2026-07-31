Лерчек потребовали приговорить к шести годам условно

Гособвинение потребовало приговорить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к шести годам условно за совершение незаконных валютных операций. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Прокуратура попросила Гагаринский районный суд Москвы считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение пяти лет.

Также обвинение потребовало оштрафовать фигурантку на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей и запретить ей продвигать свой бренд в интернете. Свою вину Чекалина по-прежнему не признает.

Заседание проходит в закрытом режиме, так как некоторые материалы содержат медицинскую тайну. В суд блогер приехала вместе с возлюбленным и отцом ее четвертого ребенка — Луисом Сквиччиарини.

Процесс по делу Чекалиной приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Рассмотрение дела возобновили, когда фигурантка прошла курс химиотерапии. Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке Лерчек в суд, нет.