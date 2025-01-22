Лерчек продлили домашний арест

Суд Москвы продлил арест Лерчек и других фигурантов по ее делу

Московский суд продлил домашний арест фигурантам по делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлениями Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения каждому в виде домашнего ареста», — заявили в пресс-службе.

Помимо Лерчек, речь идет о фигурантах Артеме Чекалине и Романе Вишняке. Срок домашнего ареста продлили на два месяца и одни сутки.

На прошлой неделе Троицкий районный суд наложил арест на имущество Лерчек на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства.

Блогера и ее экс-супруга обвинили в незаконном выводе средств на зарубежные счета. Сумма достигла 250 миллионов рублей. По данным следствия, фигуранты обналичивали деньги через Объединенные Арабские Эмираты, куда средства поступали по подложным документам. За такие махинации паре грозит до 10 лет тюрьмы.