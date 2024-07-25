Чемпион Тихонов: Парижу не удастся показать достойный уровень Олимпиады

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Властям Парижа не удастся показать достойный уровень соревнований, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов «Национальной службе новостей».

«Я выступал на четырех Играх, Олимпиада — это вершина спортивного мира. В этот раз ничего хорошего не будет», — сказал он.

Тихонов отметил, что условия для участников непростые, политическая ситуация сейчас очень сложная. При этом российским спортсменам, которые решили ехать на Олимпиаду, надо показать себя.