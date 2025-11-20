ЛДПР предложила ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю

ЛДПР предложила ввести наказание до 20 лет за вовлечение детей в наркоторговлю

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили на заключение в Верховный суд и правительство законопроект, предполагающий уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение в незаконный оборот наркотических средств несовершеннолетних. Документ поступил в распоряжение 360.ru.

Авторы инициативы отметили, что в Уголовном кодексе нет спецсостава преступления, который однозначно наказывает за вербовку несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. По их мнению, нынешние санкции не соответствуют исключительной опасности преступления.

«Законопроект предлагает выделить в статьях 228 и 228.1 отдельные составы преступлений, совершенных при вовлечении несовершеннолетнего. Установить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», — предложили депутаты.

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что использующие детей для распространения наркотиков должны получать соразмерное ущербу наказание.

Ранее он предложил лишать мигрантов гражданства за участие в обороте наркотиков.