Слуцкий предложил лишать мигрантов гражданства за участие в обороте наркотиков

Иностранцев следует лишать российского гражданства, если они совершили связанные с наркотиками преступления. Об этом 360.ru заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что в 2023 году более четверти преступлений, совершаемых мигрантами, были связаны с наркотиками. На следующий год число таких нарушений увеличилось до 65%.

«Мы считаем, что мигранты, совершившие любое преступление, связанное с наркотиками и направленное против здоровья нашего населения, должны быть лишены российского гражданства», — отметил парламентарий.

Он добавил, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступления.

Ранее парламентарии призвали запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие размер их официальной заработной платы. Они объяснили, что это поможет повысить прозрачность финансовых операций.