Кузбасского бизнесмена обвинили в многомиллионном мошенничестве

Предпринимателя из Кузбасса обвинили в обмане иностранной фирмы на 46 млн рублей

В Кемеровской области 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в мошенничестве в отношении иностранной компании. Бизнесмен не поставил этой фирме уголь на сумму 46 миллионов рублей, сообщило «МВД медиа» .

По версии следствия, обвиняемый занимал должность директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовых продажах твердого топлива. Осенью 2021 года он договорился с иностранной фирмой о поставке 10 тысяч тонн российского энергетического угля марки СС.

По контракту покупатель перечислил на счета обвиняемого свыше 46 миллионов рублей, но продавец не отправил топливо. Он предоставил клиенту фальшивые документы на перевозку грузов железнодорожным транспортом со списком вагонов.

Во время допроса подозреваемый не признал свою вину. Бизнесмен пытался убедить следствие в том, что у него не было возможности выполнить условия контракта. Однако правоохранителям удалось доказать, что обвиняемый фактически мог отправить груз заказчику.

Для возмещения ущерба потерпевшему следователи арестовали имущество обвиняемого и его родственников на общую сумму почти в 10 миллионов рублей. Вскоре обвиняемого ждет суд.

На днях в Москве сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Евгения Новицкого. Его заподозрили в крупном мошенничестве.