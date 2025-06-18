Кузбасский школьник выстрелил в мужчину из страха

В Кузбассе 11-летний мальчик выстрелил в мужчину из пневматики

В Кузбассе 11-летний школьник выстрелил в мужчину из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию анонимно сообщили о конфликте между нетрезвым мужчиной и несколькими подростками 16 июня. Во время ссоры один из детей выстрелил в пьяного из пистолета.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали проверку. В ходе работы они установили потерпевшего, которым оказался 41-летний местный житель», — заявили в ведомстве.

Мужчина получил ранения в ногу и лицо, от госпитализации отказался. Силовики установили и задержали четырех подростков, напавших на него. Ими оказались школьники из Мысков от 11 до 16 лет, у одного из несовершеннолетних был с собой пистолет. Он рассказал, что купил пневматическое оружие у знакомого для самообороны.

«Несовершеннолетние приехали в Междуреченск, чтобы покататься на аттракционах в городском парке. При этом 16-летний владелец пистолета передал оружие 11-летнему другу, который в ходе конфликта и произвел выстрелы в мужчину», — заявили в МВД.

Нападавшие встретили мужчину, когда шли к автовокзалу, чтобы уехать домой. Они поссорились с ним, младший из компании выстрелил, потому что испугался. В итоге родителей стрелявшего привлекли к ответственности.

Ранее в Новой Москве ранили подростка из пневматического пистолета. Правоохранители завели уголовное дело по статье о хулиганстве.