Москвича-лудомана осудили за обман волгоградского бизнесмена на 3 млн рублей

Суд в Волгоградской области вынес приговор 43-летнему жителю Москвы по делу о мошенничестве в отношении местного бизнесмена. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, осенью прошлого года мужчина получил от знакомого предпринимателя три миллиона рублей для закупки лука и последующей доставки в Тольятти для продажи. Однако вместо выполнения обязательств фигурант использовал более половины суммы на азартные игры в букмекерских конторах и пустился в бега.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего подозреваемого задержали. Лудоман признал свою вину частично и вернул украденные деньги.