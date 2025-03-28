Москвича-лудомана осудили за обман волгоградского бизнесмена на 3 млн рублей

Суд в Волгоградской области вынес приговор 43-летнему жителю Москвы по делу о мошенничестве в отношении местного бизнесмена. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, осенью прошлого года мужчина получил от знакомого предпринимателя три миллиона рублей для закупки лука и последующей доставки в Тольятти для продажи. Однако вместо выполнения обязательств фигурант использовал более половины суммы на азартные игры в букмекерских конторах и пустился в бега.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы, после чего подозреваемого задержали. Лудоман признал свою вину частично и вернул украденные деньги.
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