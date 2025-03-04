Курская пенсионерка перевела мошенникам 5 миллионов рублей при «замене счетчиков»

Пожилая жительница Курска стала жертвой мошенников и лишилась своих сбережений. По информации издания «Вести. Курск» , 66-летняя женщина перевела аферистам почти пять миллионов рублей.

Мошенники выманили деньги, представившись сотрудниками энергосберегающей компании. По телефону незнакомец сообщил о замене счетчика и попросил номер СНИЛС. Сразу же ей пришло сообщение на телефон о входе в личный кабинет на «Госуслугах».

Потом ей сообщили о взломе учетной записи. Позвонивший попросил включить демонстрацию экрана и убедил пенсионерку передать коды из поступивших СМС-сообщений.

Затем с пожилой женщиной связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, который сообщил о попытке вывода средств за границу. Пенсионерку запугали уголовным преследованием, если она не будет сотрудничать. Женщина в течение нескольких дней переводила деньги на указанные счета.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 9,7 миллиона рублей. Правоохранители завели уголовное дело.