Гардеробщица из Петербурга отдала мошенникам 9,7 млн рублей

МВД: мошенники обманули пенсионерку из Петербурга почти на 10 миллионов рублей

Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 9,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, в декабре 2024 года мошенники позвонили 71-летней женщине, работающей гардеробщицей, и представились сотрудниками правоохранительных органов.

В течение двух недель неизвестные уговаривали пенсионерку передать им накопленные денежные средства. Сначала женщина отдала курьеру один миллион рублей, а через неделю еще 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, петербурженка продала свою квартиру и вырученные деньги в размере 6 950 000 рублей оставила в женском туалете гипермаркета на проспекте Маршала Жукова. Всего аферисты выманили у пенсионерки 9 749 000 рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Предполагаемых преступников разыскивают.

Ранее в Петербурге блокадницу обманули на 13 миллионов рублей. Мошенники внушили ей, что она финансирует ВСУ.