Курьера мошенников задержали в Красноярском крае

Правоохранители задержали в Балахтинско-Новоселовском округе курьера мошенников, который похитил у местной жительницы 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В апреле в полицию обратилась женщина 1972 года рождения. Она рассказала, что с ней связалась сотрудница «военного фонда», которая выведала у потерпевшей паспортные данные и номер СНИЛС якобы для оформления документов на земельный участок.

В течение трех дней россиянке звонили подставные «офицеры силовых структур» и фейковые сотрудники банков.

«В условленный день в селе Светлолобово состоялась встреча с неизвестным, которому женщина передала 6,8 миллионов рублей», — отметили в МВД.

Полиция установила подозреваемого, им оказался 18-летний житель Томска.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с видеоконференциями. Они рассылают россиянам электронные писем со ссылкой и под видом правоохранителей убеждают отдавать им деньги через курьеров.