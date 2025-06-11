Крымчанку задержали за махинации с выплатами

Сотрудники ФСБ задержали жительницу города Саки за покушение на мошенничество с социальными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ведомства.

По данным следствия, женщина обратилась в военкомат ради выплаты за супруга, погибшего в зоне специальной военной операции. При этом она умолчала, что давно развелась с ним, и предоставила поддельные документы.

За такую схему задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее еще троих жителей Крыма задержали за другую мошенническую схему против участников СВО. Следствие полагает, что мужчины, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, убеждали местных жителей заключать контракт с Министерством обороны, а затем требовали взятку якобы за документы о непригодности к военной службе.