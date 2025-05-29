Крымчанин получил срок за попытку вступить в РДК

Планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе террористической организации «Русский добровольческий корпус»* жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дон признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиненный первые два года срока проведет в тюрьме. Также ему запретили администрировать сайты в течение двух лет.
Ранее Московский городской суд приговорил 37-летнего жителя Подольска по делу о государственной измене на 6,5 лет колонии строгого режима. Фигурант также планировал вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса»*.
*«Русский добровольческий корпус» / РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.
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