Крупную партию нелегального алкоголя изъяли у бизнесмена в Краснодарском крае

В селе Дивноморское Краснодарского края правоохранительные органы обнаружили и изъяли более трех тонн нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, специалисты обнаружили у 59-летнего предпринимателя восемь бочек по 300 литров вина, около 580 литров чачи, 290 литров коньяка и 220 литров вина в тарах. Спиртное изъяли из незаконного оборота и направили на исследование.

Правоохранители проводят проверку в отношении бизнесмена, после которой будет принято процессуальное решение.