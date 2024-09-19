Крупную нарколабораторию накрыли в Подмосковье

В Московской области ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков. Она находилась в частном доме в деревне Алферово.

Сотрудники Московской таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России отследили фуру, которая перевозила запрещенные вещества из Казахстана в логистический центр столицы, благодаря чему вышли на нарколабораторию. Получателем груза оказался 34-летний россиянин — он ждал бочки с белым порошком в арендованном доме в Подмосковье.

«При обыске изъяты порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки», — рассказали в пресс-службе.

«Аптекарь» получал финансирование с Украины и заказывал через интернет сырье. Он варил наркотики и передавал их сообщникам-«кладмэнам». Партию сбывали в виде закладок в парках Москвы и Подмосковья. По факту контрабанды возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей или пожизненное лишение свободы.

Накануне полицейские обнаружили нарколабораторию в деревне Марамзина близ Екатеринбурга. Ее организовали два местных жителя.