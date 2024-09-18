Полицейские обнаружили нарколабораторию недалеко от Екатеринбурга

В деревне Марамзина недалеко от Екатеринбурга правоохранители обнаружили  нарколабораторию, которую организовали два местных жителя. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Во время задержания мужчин полицейские изъяли 11 килограммов наркотиков. По словам задержанных, они организовали нарколабораторию только для себя.

Теперь местным жителям может грозить до 18 лет тюрьмы.

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