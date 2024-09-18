Полицейские обнаружили нарколабораторию недалеко от Екатеринбурга

В деревне Марамзина недалеко от Екатеринбурга правоохранители обнаружили нарколабораторию, которую организовали два местных жителя. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

Во время задержания мужчин полицейские изъяли 11 килограммов наркотиков. По словам задержанных, они организовали нарколабораторию только для себя.

Теперь местным жителям может грозить до 18 лет тюрьмы.