Крупного бизнесмена задержали в Петербурге после двух лет розыска

МВД: в аэропорту Пулково полиция задержала петербуржца за организацию нападения

Правоохранители задержали возле аэропорта Пулково находящегося в федеральном розыске за организацию нападения петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу.

«14 сентября в 19:05 возле аэропорта Пулково задержали находящегося в федеральном розыске 45-летнего петербуржца, обвиняемого по статье „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого жителя Петербурга. В первых числах января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое исполнителей избили указанную им жертву.

По данным источника РИА «Новости» речь идет о владельце ГК «Монолит» Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК «Беатон» в 2020 году.

Ранее СК завершил расследование дела об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Для обвиняемого Олега Кана в суде запросили 19 лет колонии строгого режима.