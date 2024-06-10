Криминальному авторитету Шишкану дали пожизненный срок

Суд приговорил Олега Медведева по прозвищу Шишкан к пожизненному заключению

Фото: РИА «Новости»

Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор криминальному авторитет Олегу Медведеву по прозвищу Шишкан за бандитизм, убийства и создание группировки. Ему назначили пожизненное заключение, сообщили «Известия».

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — заявил судья.

Кроме того, Шишкана обязали выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Его признали виновным в создании организованной преступной группировки, бандитизме и убийствах.

Из-за количества участников заседания слушание прошло в одном из самых больших залов Мосгорсуда. Сообщников авторитета, 17 человек, приговорили к разным срокам — от условного до пожизненного.

Шишкан известен также как Олег Раменский. Его группировка орудовала на территории Раменского округа, контролировала коммерсантов и другие банды, создавала юрлица и устраняла конкурентов. Пожизненный срок главарю запросила Генпрокуратура.

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