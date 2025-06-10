Криминальному авторитету Рамсу вынесли приговор в Подмосковье

Московский областной суд вынес приговор 59-летнему Сергею Браженскому по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Согласно материалам дела, летом 1993 года Браженского, известного в криминальном мире как Рамс, короновали в московском ресторане «Пекин». В марте 2021 года у вора при обыске нашли сверток с героином.
Криминального авторитета приговорили к девяти годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, еще год после выхода из колонии его свобода будет ограничена. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее главаря Таганской ОПГ приговорили к 25 годам лишения свободы за создание бандитской группировки, убийства и незаконное хранение оружия.
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